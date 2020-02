Und sie müssen ganz schön viel aushalten, wenn wir gehen, rennen oder springen. Der Trick ist nämlich einerseits flexibel zu sein, andererseits aber auch schön stabil zu bleiben.

Bis jetzt glaubte die Wissenschaft, dass dafür das Längsgewölbe unserer Füße - also die Biegung von der Ferse bis zum Fußballen - zuständig ist. Ein Forschungsteam von der Yale Uni in New Haven sagt aber: Wichtiger für die Stabilität ist das kleine Quergewölbe im Mittelfuß - von links nach rechts.

Die Forschenden haben das mit Modellen rausgefunden und später an Füßen von Leichen überprüft. Veränderten sie die Krümmung im Quergewölbe, veränderte sich die gesamte Stabilität des Fußes. Die gleichen Veränderungen im Längsgewölbe hatten keine so starken Effekte. Im Fachmagazin Nature schreiben sie: Das Quergewölbe ist für 40 Prozent der Fußstabilität verantwortlich - das Längsgewölbe nur für gut 20 Prozent.