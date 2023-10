In freier Wildbahn verbringen Pferde einen Großteil des Tages, nämlich bis zu 16 Stunden, mit Grasen.

Ein Forschungsteam hat untersucht, wie sich verschiedene Fütterungstechniken auf Nutz- und Hauspferde auswirken. Sie fanden heraus, dass Pferde, die unbegrenzt Zugang zu Heu hatten oder die Heu aus einem Netz rupfen mussten, immerhin mehr als die Hälfte des Tages mit natürlichem Verhalten wie der Futtersuche verbrachten. Bekamen die Pferde dagegen nur in begrenzten Zeitfenstern oder Menge Heu, fraßen sie nur ein Viertel des Tages. In der übrigen Zeit standen sie herum, schnupperten am Boden oder fraßen ihre eigenen Pferdeäpfel, verhielten sich also nicht besonders natürlich. Außerdem waren sie deutlich aggressiver und zeigten mehr Futterneid als die Pferde mit unbegrenztem Zugang zu Heu.

Die Forschenden empfehlen deshalb, Pferden genügend Platz für Abstand zu geben, wenn die Futtermenge begrenzt ist.