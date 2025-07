14 Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima ist in Japan die Sorge vor radioaktiver Verseuchung weiter groß.

Die japanische Regierung will beruhigen. Leicht radioaktiv belastete Erde vom Unglücksort soll am Amtssitz des Ministerpräsidenten im Garten genutzt werden. Zwei Kubikmeter Erde wurden nach Angaben des Umweltministeriums in Tokio angeliefert. Es gibt insgesamt 14 Millionen Kubikmeter der radioaktiv belasteten Erde. Es war der Plan, sie für Blumenbeete in öffentlichen Parks rund um Tokio zu nutzen. Das hatte die Regierung wieder verworfen, als klar wurde, die Bevölkerung ist dagegen.

Vor 14 Jahren hatte ein Tsunami einen Super-GAU mit Kernschmelzen in gleich drei Reaktoren in Fukushima ausgelöst. Mehr als 150.000 Menschen mussten das Gebiet verlassen. Die Katastrophe war in der Deutschland der Grund für den Atomausstieg. In Japan werden inzwischen wieder neue AKW gebaut - und die Laufzeit von Krenkraftwerken wurde verlängert.