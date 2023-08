Schon länger plant Japan, radioaktiv belastetes Wasser aus der Atomruine Fukushima in den Pazifik abzulassen.

In Ärmelkanal jährlich 450 mal so viel

Die japanische Regierung sagt, dass von dem aufbereiteten Kühlwasser keine Gefahr mehr ausgeht. Auch die Internationale Atomenergiebehörde hat keine Bedenken. Es werden alle radioaktiven Stoffe rausgefiltert, bis auf einen. Tritium kann nicht rausgefiltert werden, das ist ein radioaktives Wasserstoff-Isotop. Tritium strahlt aber extrem viel weniger als zum Beispiel Plutonium und lagert sich auch nicht in Lebewesen an.

Das Einleiten von Abwassern aus Kernkraftwerken ist normale Praxis. China macht das, die USA und auch AKWs in Europa. Die Wiederaufbereitungsanlage in La Haque in Frankreich zum Beispiel leitet jedes Jahr etwa 10.000 Terabecquerel Tritium in den Ärmelkanal ein. Das ist etwa 450 mal so viel wie das, was pro Jahr vor Fukushima ins Meer geleitet werden soll. Und bisher gibt es keine signifikanten Auswirkungen auf das Ökosystem im Ärmelkanal, die bekannt wären.