Auf die deutschen Mobilfunkbetreiber kommen offenbar Strafen zu, weil sie ihr Netz nicht wie zugesagt ausgebaut haben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur plant die Bundesnetzagentur mit einem Bußgeld von 50.000 Euro pro Standort, der fehlt. Dabei geht es wohl vor allem um "weiße Flecken" - Gegenden in Deutschland, wo kein Handynetz eine Datenübertragung von 100 Megabit pro Sekunde schafft. So eine Datenrate ist nötig, um sich zum Beispiel ein hochauflösendes Video ohne lange Wartezeit ansehen zu können. Zum Stichtag Ende letzten Jahres hätten die Betreiber jeweils knapp 170 neue Standorte in solchen Gegenden bauen sollen. Bei Vodafone waren es allerdings nur 86, bei Telefónica rund 60 und bei der Telekom knapp 40 Standorte.

Die Unternehmen weisen Kritik zurück und sagen, ihre Pflichten an anderer Stelle erfüllt zu haben. Außerdem gebe es Probleme, weil sich zum Beispiel keine Standorte für neue Sendemasten fänden oder Naturschutzauflagen diese verhinderten.