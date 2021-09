Die Nasa schickt in den nächsten Wochen erstmal keine Befehle mehr an ihre Sonden und Roboter am Mars.

Die sollen dort in der Zwischenzeit aber weiter Daten sammeln. Hintergrund für die Kommunikationspause ist eine ungünstige Konstellation von Erde, Sonne und Mars. Denn die Sonne schiebt sich in den nächsten Tagen genau zwischen die Erde und den Roten Planeten. Die Nasa befürchtet, dass von der Sonne ausgestoßene Gase die Kommunikationssignale zum Mars durcheinanderbringen könnten - und macht deshalb erstmal Funkpause. Ein Nasa-Manager sagte, dass die Mars-Missionen in der Zeit trotzdem über ihren Zustand informieren werden. Außerdem habe die Nasa ihnen Hausaufgaben aufgegeben, die sie in der Zeit ohne Befehle automatisch erledigen können. Dass die Sonne sich genau zwischen Erde und Mars schiebt, kommt übrigens alle zwei Jahre vor.