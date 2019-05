In Lärz in Mecklenburg-Vorpommern haben rund 100 Menschen gegen die geplante Polizeiwache auf dem Fusion-Festival protestiert.

Das alternative Musik-, Theater- und Kunstfestival "Fusion" gibt es seit etwa 20 Jahren. Am letzten Juni-Wochenende treffen sich auf einem ehemaligen Militärflugplatz nördlich von Berlin bis zu 70.000 Leute. Dieses Jahr hat die Polizei zum ersten Mal eine Wache und ständige Polizeistreifen auf dem Gelände gefordert - zur "Gefahrenabwehr". Die Veranstalter sprechen dagegen von einer "anlasslosen Polizeipräsenz" und sagen, das eigene Sicherheitskonzept habe bisher immer gut funktioniert. Der ehemalige Polizei-Direktor, der lange für das Festival zuständig war, sieht es ähnlich. Er meinte, die Fusion sei immer ruhig verlaufen - was an den besonders friedfertigen Besuchern liege.

Eine Internet-Petition gegen eine Polizeiwache auf dem alternativen Kulturfestival wurde bereits von mehr als 120.000 Menschen unterschrieben. Zu den Unterstützern zählen unter anderem der Bundesvorstand der Linken, die Nordost-Landesvorsitzende der Bündnisgrünen Ulrike Berger sowie die Neubrandenburger Stadtpräsidentin Irina Parlow (Linke).



Morgen wollen Veranstalter und Behörden nach einer Lösung suchen.