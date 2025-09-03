Fußball-Teams in Afrika hatten lange Zeit oft Trainer aus Europa, doch das ändert sich gerade.

Die britische BBC berichtet über einen Mentalitätswandel und darüber, dass immer mehr Nationalteams sich für lokale Trainer entscheiden. Und die haben auch Erfolg. Die BBC erwähnt zum Beispiel Eric Chelle aus Mali, der Nigeria coacht, und den Südafrikaner Benni McCarthy, der Kenia trainiert. Insgesamt haben 24 von 53 afrikanischen Männer-Nationalteams afrikanische Trainer.

Ein Thema dabei ist aber das Geld: Der afrikanische Fußballverband und die Fifa haben sich zwar zuletzt dafür eingesetzt, dass Trainer auf dem Kontinent mehr verdienen. Der Abstand zu den Gehältern von Europäern ist aber immer noch groß. Das hat aber auch positive Auswirkungen, denn es führt eben dazu, dass eher afrikanische Trainer eingestellt werden. Und die haben dann Vorteile für die Clubs, zum Beispiel, weil sie laut dem Bericht, emotional mehr mit den Teams verbunden seien und die Spieler kulturell auch besser verstehen.