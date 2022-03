Barcelona gegen Madrid - wie sich zeigt, ist dieser Klassiker nicht nur bei den Fußball-Männern ein großer Renner.

Zu einem Champions-League-Spiel der beiden Frauenteams ist eine Rekordzahl an Zuschauenden gekommen. Ins Camp Nou in Barcelona kamen am Abend 91.553 Menschen - so wurde das größte Fußballstadion von Europa beinahe voll. Bisher lag der Besucherrekord bei Fußball-Frauenspielen bei rund 90.000, das war beim WM-Finale 1999, zwischen den USA und China. Auf den Stadion-Rängen waren Empowerment-Sprüche und -Symbole zu sehen.