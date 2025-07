In Fußballstadien wird in Zukunft durchgesagt, wenn eine Entscheidung per Videobeweis gefällt wird.

Die Deutsche Fußball-Liga sagt, dass das für mehr Klarheit bei den Fans sorgen soll. Bisher gibt es viel Kritik am Videobeweis-System, auch weil es als intransparent gilt. In der Bundesliga gilt die neue Regelung ab dem ersten Spieltag. In der zweiten Liga geht es erst im Oktober später los. Eine Testphase dazu gab es schon in mehreren Stadien. Und noch etwas ändert sich, und zwar beim Abseits: Da wird eine neue Technologie eingeführt, die ein Abseits halbautomatisch erkennt. Hochauflösende Spezialkameras erfassen das Spiel und analysieren es mit KI.