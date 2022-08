Indien ist erstmal raus aus dem internationalen Fußball.

Der Fußball-Weltverband Fifa hat den indischen Fußball-Verband suspendiert. Das oberste indische Gericht hatte den indischen Fußballverband im Mai aufgelöst und angeordnet, dass die Satzung geändert und das Führungspersonal ausgetauscht wird. Die Fifa kritisiert das und sagt, das sei unrechtmäßige Einmischung. Sie sagt, dass die Gerichtsentscheidung rückgängig gemacht werden muss - sonst bleibt der indische Verband suspendiert.

U17-Frauen-WM in Indien gefährdet

Und in dem Fall darf Indien die U17-Frauen-Weltmeisterschaft nicht ausrichten, die eigentlich im Oktober dort stattfinden soll. Und: Indische Fußball-Teams können nicht mehr so einfach an internationalen Wettbewerben teilnehmen und auch keine neuen ausländischen Spieler mehr verpflichten.