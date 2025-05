Die Fifa will Fußballerinnen unterstützen, die aus Afghanistan geflüchtet sind.

Dem Weltverband geht es darum, eine afghanische Flüchtlingsmannschaft auf die Beine zu stellen. In einem ersten Schritt sollen die Frauen internationale Freundschaftsspiele machen dürfen. Das Team wird aber nicht für Afghanistans Nationalverband antreten. Der wird nämlich vom Taliban-Regime kontrolliert.

Seit die Islamisten in Afghanistan wieder an der Macht sind, haben Mädchen und Frauen dort kaum noch Rechte. Sie dürfen zum Beispiel keine weiterführenden Schulen besuchen und auch keinen Sport machen. Viele Fußballerinnen sind aus ihrer Heimat geflohen. Sie hoffen, dass die Fifa sie in Zukunft auch offiziell als afghanische Frauen-Nationalmannschaft anerkennt. Dann könnten die Frauen an Turnieren teilnehmen.

Die Fifa will die afghanische Flüchtlingsmannschaft erst mal ein Jahr lang begleiten. Langfristig könnte das Projekt auch auf geflüchtete Spielerinnen aus anderen Ländern ausgeweitet werden.