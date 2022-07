Es gibt Berufe, die findet man in der Regel nicht mal eben so im Netz oder auf Jobportalen.

Fußballcoach ist wohl einer davon. Boliviens Fußballverband schlägt bei seiner Suche nach einem neuen Nationaltrainer einen ungewöhnlichen Weg ein. Der Verband hat über die sozialen Netzwerke eine Stellenausschreibung online gestellt. Darin werden "nationale und ausländische Fachleute" eingeladen, bis nächste Woche einen Lebenslauf und eine Projektbeschreibung per Mail zu schicken. Anschließend könnte es ein Vorstellungsgespräch geben.

Im internationalen Fußball läuft es für Bolivien nicht so gut. Zuletzt war das Land 1994 bei einer Weltmeisterschaft dabei. In der südamerikanischen Qualifikation zur Endrunde in Katar dieses Jahr war Bolivien nur Vorletzter geworden. Danach musste Trainer Cesar Farias gehen.