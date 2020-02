In den Niederlanden wollen Regierung und Fußballverband härter gegen Rasissmus im Fußball vorgehen.

Clubs, die zu wenig gegen Rassismus und Diskriminierung tun, müssen künftig mit hohen Strafen rechnen. Täter dürfen bis zu 10 Jahre nicht mehr ins Stadion. Neue Kameras sollen helfen, die Täter zu identifizieren. Außerdem können Stadionbesucher rassistische Vorfälle über eine neue Smartphone-App melden.

Aktionsplan: "Unser Fußball gehört allen"

Die niederländische Regierung und der Fußballverband wollen außerdem 14 Millionen Euro für einen Aktionsplan bereitstellen. Der steht unter dem Motto: "Unser Fußball gehört allen". Auslöser für das gemeinsame Vorgehen waren rassistische Sprechchöre gegen einen Spieler von Excelsior Rotterdam letzten November. Danach hatte es schon eine Solidaritätsaktion gegeben. Alle Spiele der ersten Liga wurden kurz unterbrochen - unter dem Motto: "Rassismus? Dann spielen wir keinen Fußball!"

Deutsche Fans setzen Zeichen gegen Rassismus

In Deutschland haben Fans von Hertha BSC und Schalke 04 am Samstag Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Nachdem Schalke-Fans beim Pokalspiel am Dienstag den Hertha-Spieler Jordan Torunarigha mit Affenlauten verspottet hatten, waren gestern im Berliner Olympiastadion Hunderte Plakate mit Torunarighas Namen und dessen Rückennummer 25 zu sehen. Auf Schalke warben Anhänger und der Verein unter dem Hashtag "steht auf für Vielfalt und Toleranz". Das Motto war unter anderem beim Warmmachen auf den Shirts der Mannschaft zu lesen.