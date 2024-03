Langsam kommt KI wohl auch im Fußball an:

Die Google-Tochter DeepMind hat jetzt in einem Fachmagazin eine Taktik-KI vorgestellt. Die Entwicklerinnen und Entwickler haben sich bei TacticAI erstmal auf Eckball-Situationen konzentriert. Die KI sagt voraus, welcher Spieler oder welche Spielerin mit welcher Wahrscheinlichkeit an den Ball kommt - und wie es danach weitergeht. Außerdem kann sie frühere Spiele analysieren und dann eine Strategie vorschlagen, um Schwächen des Gegners auszunutzen. Trainiert wurde sie mit über 7000 Eckballdatensätzen des FC Liverpool. Das Entwicklungsteam sagt, dass die Vorschläge der KI Fachleute des Vereins überzeugt hätten. In einem Experiment hätten sie zu 90 Prozent die Ideen der KI anderen Taktiken vorgezogen.

TacticAI ist im Fußballgeschäft noch nicht im Einsatz. Einer der Entwickler sagte dem Österreichischen Rundfunk, dass Clubs darauf bestimmt bald aufmerksam würden. Schon jetzt seien bei vielen Vereinen extra Daten-Analysten beschäftigt.