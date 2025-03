Der englische Traditions-Fußball-Club Manchester United will ein neues Stadion bauen.

Heute hat er angekündigt, dass das neue Stadion 100.000 Sitzplätze haben soll. Damit würde es zu einem der größten weltweit. Und zum zweitgrößten in Europa, nur das Camp Nou in Barcelona wird dann größer sein - es ist gerade im Umbau.

Manchester United will das neue Stadion direkt neben das bisherige, 115 Jahre alte "Old Trafford" bauen. Man hat sich dagegen entschieden, das zu renovieren. Die Entwürfe für das neue Station zeigen ein großes Zeltdach darüber, das auch Energie erzeugt und Regenwasser sammelt. Die Pläne hat der berühmte Architekt Norman Foster vorgelegt. Der hat auch zum Beispiel die Kuppel des Berliner Reichstags entworfen und den Commerzbank Tower in Frankfurt.