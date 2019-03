Das hat das International Football Association Board bei seinem Jahrestreffen in Aberdeen in Schottland beschlossen. Künftig gelten zum Beispiel per Hand erzielte Tore grundsätzlich nicht, egal ob sie Absicht waren oder nicht. Außerdem kann es auch für Trainer und Offizielle rote und gelbe Karten geben. Beschlossen wurde auch, dass Spieler der angreifenden Mannschaft bei Freistößen nicht mehr in der Mauer stehen dürfen.

Die neuen Regeln treten zur kommenden Saison in Kraft.