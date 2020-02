Um das 60-jährige Jubiläum des Turniers zu feiern, findet die EM in ganz Europa statt - an zwölf Orten. Spieler und Fans müssen so weite Wege zurücklegen wie noch bei keiner anderen EM. Ein polnischer Fan reist zum Beispiel 6000 Kilometer in zehn Tagen, wenn er alle Gruppenspiele seiner Mannschaft sehen möchte.

Karima Delli, Grünen-Politikerin aus Frankreich und Vorsitzende im Ausschuss für Verkehr und Tourismus des EU-Parlaments, sagte der Nachrichtenagentur AFP dazu: "Aus ökologischer Sicht ist das der totale Nonsens. Sie wollen mit diesem Format die Einheit Europas demonstrieren, vergessen dabei aber die Klimakrise."

Der Fußballverband Uefa widerspricht: Die EM 2020 werde "das bislang umweltfreundlichste Turnier". Laut dem Verband werden die Gruppenspiele großer Fußball-Nationen wie Deutschland, England, Italien, Spanien und den Niederlanden im jeweiligen Heimatland stattfinden. An Spieltagen soll der öffentliche Nahverkehr für die Zuschauer kostenlos sein. Außerdem sei für die EM nur ein einziges Stadion neu gebaut worden. Dadurch würden "enorme ökologische Kosten beim Verbrauch von Energie und Beton eingespart".

Andrew Welfle vom Tyndall-Forschungszentrum für Klimawandel in Manchester sagt, der Bau von Sportstätten sei tatsächlich für einen Großteil der klimaschädlichen Emissionen bei internationalen Turnieren verantwortlich. Die Emissionen durch die Reisen der Fans hält er für schwer kalkulierbar. Die Schätzungen basierten auf vielen verschiedenen Annahmen, die mehr oder weniger realistisch seien.

Um die Umweltbelastung der kommenden EM auszugleichen, verspricht die Uefa in Klimaschutzprojekte zu investieren und in jedem der beteiligten Länder 50.000 Bäume zu pflanzen. Forscher Welfle überzeugt dieses Konzept allerdings nicht. Bäume zu pflanzen sei zwar gut, aber dadurch ändere sich nichts an der Höhe der entstandenen Emissionen.