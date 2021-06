In ein paar Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft.

Ob dort ein Team gewinnt oder nicht, hängt zu einem großen Teil nicht von Fitness, Können oder Spielsystem ab, sondern vom Zufall. Das haben Forschende der Sporthochschule Köln berechnet. Sie haben über 7000 Tore der englischen Premier League auf Zufalls-Einflüsse analysiert - und die gab es der Studie zufolge bei durchschnittlich 46 Prozent. Solche Zufälle waren zum Beispiel Abstaubertore, Eigentore oder abgefälschte Schüsse. Fast jedes zweite Tor wurde also durch glückliche Umstände begünstigt.

Gerade eher schwächeren Teams half der Zufall beim Toreschießen häufiger. 60 Prozent der Spiele hatten außerdem einen knappen Ausgang: Sie endeten unentschieden oder mit einem Tor Unterschied. Der Zufall hatte also einen enormen Anteil am Spielausgang. In den letzten Jahren hat der Zufall beim Toreschießen allerdings abgenommen, von 50 auf 44 Prozent. Vielleicht, weil das Spiel immer professioneller wird.