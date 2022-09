Und: Sie kommen aus Afrika - alle aus nord- oder westafrikanischen Staaten. Ostafrikanische Länder sind dagegen im internationalen Geschäft kaum vertreten. Ein Anthropologe der Uni Passau erklärt im Wissenschaftsportal The Conversation, warum das so ist.

In seinen Analysen kam heraus, dass es zwar auch in Ländern wie Tansania viele Talente gibt, die aber selten entdeckt werden, weil es kein funktionierendes Nachwuchs-System gibt. Außerdem fehlt dem nationalen Fußball Geld - durch Misswirtschaft und Korruption. Und während zum Beispiel in Frankreich und Belgien viele Fußballer aus den ehemaligen Kolonien spielen, gibt es solche Verbindungen zwischen Großbritannien und seinen ehemaligen Kolonien kaum.

Das liegt daran, dass Großbritannien schon in den 1930er Jahren seine Einwanderungsbedingungen verschärft hatte gegenüber Menschen aus den Kolonien und auch Fußballern von dort.