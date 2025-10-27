Zweite Bewerberphase für Tickets startet

Fußball-Fans können sich ab heute um Tickets für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr bewerben.

Es ist die zweite Anmeldephase für die WM-Tickets in den USA, Kanada und Mexiko. Allerdings können sich jetzt erst tatsächlich alle Fans um Karten bewerben, denn in der ersten Phase waren nur Nutzende einer bestimmten Kreditkarte zugelassen.

Wer Tickets haben will, kann sich von heute bis Freitag auf der Fifa-Homepage dafür registrieren. Danach entscheidet das Los. Die Herren-Fußball-WM 2026 ist im Sommer nächsten Jahres - erstmals mit 48 Startmannschaften. Über eine Million Tickets hat die Fifa schon verkauft.