Sechs Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar macht ein Bündnis aus Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und Fan-Gruppen Druck auf die Fifa.

In einem offenen Brief an den Präsidenten fordern sie, dass der Fußball-Weltverband Arbeitsmigranten und - migrantinnen Entschädigungen zahlt - insgesamt mindestens 440 Millionen US-Dollar. Das Bündnis wirft der FIFA vor, Menschenrechtsverletzungen nicht gestoppt zu haben. Aus ihrer Sicht sind beim Bau der Stadien in Katar Tausende Arbeiter ums Leben gekommen oder verletzt worden. Außerdem hätten viele nicht den vereinbarten Lohn erhalten.

Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von den Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch sowie der Fan-Organisation Football Supporters Europe. Das geforderte Geld entspricht laut dem Bündnis der Höhe der Preisgelder bei der WM. Auch Katar soll sich an den Entschädigungen beteiligen. Das Land steht seit Jahren wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.