Katar hat jetzt doch Bier rund um die WM-Stadien verboten - und das zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel.

Eigentlich hatte der Weltfußballverband Fifa mit Katar Zonen vereinbart, in denen vor und nach den Spielen Alkohol ausgeschenkt werden darf. Auch wegen der vielen Bier-Sponsoren. Das hat das Gastgeberland jetzt doch noch gekippt, wohl, weil das Königshaus nicht will, dass alkoholhaltige Getränke prominent zu sehen sind.

Ganz ohne Bier findet die WM aber nicht statt: Es darf noch in einem Fan-Bereich in Doha gekauft werden. Das wird allerdings auch teuer, laut Medien soll ein Becher über 13 Euro kosten.

Alkohol ist in Katar zwar nicht komplett verboten, wird aber normalerweise in dem streng muslimischen Land nur in einigen Bars und Hotels ausgeschenkt.