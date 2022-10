In Paris werden wegen der Menschenrechtslage in Katar keine Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft auf Großleinwänden gezeigt.

Frankreichs Hauptstadt will zur WM in diesem Herbst auch auf Fan-Zonen verzichten. Paris' stellvertretender Bürgermeister begründet das unter anderem mit den Bedingungen, unter denen das Turnier in Katar organisiert worden ist. Er spricht dabei von Problemen in Bezug auf die Umwelt sowie in sozialer Hinsicht. Katar steht zum Beispiel wegen der Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen in der Kritik. Dort sind wohl viele tausend Arbeiter ums Leben gekommen.

Public-Viewing-Boykott auch in anderen Großstädten

In Frankreich haben vor Paris schon andere große Städte Stellung gegen die WM bezogen. Unter anderem Marseille, Bordeaux und Nancy verzichten darauf, die Spiele auf Leinwänden zu übertragen. Marseilles Bürgermeister Benoit Payan prangerte die WM als "menschliche und ökologische Katastrophe" an.