Zum Spiel der Fußballerinnen vom 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt sind mehr als 38.000 Fans ins Stadion gekommen - das ist Zuschauer-Rekord in der Frauen-Bundesliga.

Größere Stadien, mehr Publikum

Der Deutsche Fußball-Bund sieht das Interesse an den Spielen der Fußball-Liga der Frauen im Aufwind. DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch sagt, es zahle sich aus, dass die Vereine den Mut hätten, in große Stadien zu gehen. Die Partie im Kölner Stadion war schon die vierte in dieser Runde in einem großen Stadion.