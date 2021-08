Futter als Belohnung nach der Arbeit scheint ihnen lieber zu sein als Futter, das einfach vor ihnen liegt. Das beobachten Verhaltensforscherinnen und -forscher immer wieder. Doch bei Hauskatzen scheint die Lage etwas anders zu sein. Sie ziehen offenbar Futter vor, das ihnen einfach auf einem Teller serviert wird. Dagegen ignorieren sie weitgehend ein Futterpuzzle. Das ist ein Plastikspender, bei dem sie erst aktiv Teile bewegen müssen, um fressen zu können.

Lieber lauern als Rätsel lösen

Das hat ein US-Forschungsteam in einer kleinen Studie mit 17 Wohnungskatzen in vertrauter häuslicher Umgebung herausgefunden. Laut den Forschenden liegt es nicht daran, dass die Katzen im Versuch faul waren. Sie waren durchaus aktiv. Sie sagen: In der Natur erbeuten Katzen ihre Nahrung oft durch Auflauern. Möglicherweise arbeiten also auch Katzen gerne für ihr Fressen, aber eben nicht mithilfe von Futterpuzzlen.

Diese Art der Forschung könnte laut dem Team helfen, Wohnungskatzen artgerechter zu halten, damit den Tieren nicht langweilig wird.