Wenn Pandabären in Zoos weltweit gehalten werden, dann sind sie nur geliehen - aus China.

Die Regierung dort sieht es als besondere Ehre an, wenn ein Land die beliebten Tiere eine Zeit lang bekommt. Und die chinesische Führung verlangt neben einer Art Miete - angeblich rund 500.000 Dollar pro Panda und Jahr - auch eine angemessene Versorgung der Tiere.

Corona behinderte Bambus-Nachschub

Die war in Kanada offenbar nicht mehr möglich - wegen der Corona-Pandemie. Der Zoo in der zentralkanadischen Stadt Calgary hat seine beiden Pandas deshalb nach China zurücktransportieren lassen. Es habe nicht ausreichend Bambus als Futter herangeschafft werden können. Und der Zoo befürchtete, dass die Versorgung über den Winter noch schlechter werden könnte. Erwachsene Pandas fressen fast ausschließlich Bambus - bis zu 40 Kilo am Tag.

Die Pandas waren 2013 nach Kanada gekommen und hatten erst fünf Jahre in einem Zoo in Toronto verbracht. Danach kamen sie nach Calgary, wo sie eigentlich noch bis 2023 bleiben sollten.