Osaka in Japan ist eine Hafenstadt und hat traditionell einen der berüchtigsten Rotlichtbezirke des Landes zu bieten, Tobita Shinchi.

Heute und morgen ist allerdings der G20 Gipfel in Osaka. Und während dieser zwei Tage sind alle knapp 160 lizensierten Bordelle des Bezirks zu. Der Sprecher eines Verbandes, der die Interessen der Bordelle vertritt, begründet das gegenüber AFP so: Jegliche Störung des großen Ereignisse solle vermieden werden. So solle der Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer unterstützt werden.

Angeblich ist die Schließung freiwillig. Offenbar geht es darum, bei dem Großereignis ein sauberes Image zu präsentieren, auch mit Blick auf Investitionen in die Stadt. Die Expo 2025 wird in Osaka stattfinden. Außerdem ist der Bau eines Kasinos in dem Viertel geplant. Das letzte Mal, dass das Rotlichtviertel von Osaka geschlossen war, war vor 30 Jahren, zur Beerdigung des damals verstorbenen Kaisers.