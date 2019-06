Das hat Präsident Wladimir Putin beim G20-Gipfel in Japan versprochen. Putin sagte, in Russland vollziehe sich die Erwärmung doppelt so schnell wie sonst auf der Erde. Ein Problem sei zum Beispiel, dass in Sibirien die Permafrostböden auftauen, auch in bewohnten Gebieten. Das Pariser Klima-Abkommen wurde im Jahr 2015 vereinbart. Seitdem haben es 186 von 195 Ländern ratifiziert, die USA wollen dagegen austreten.

Auf dem G20-Gipfel haben sich 19 der 20 Staaten dazu bekannt, dass das Pariser Abkommen unumkehrbar ist. Nur die USA waren dagegen und wollten auch verhindern, dass das Thema in der G20-Abschlusserklärung steht. NGOs sehen das Ergebnis teilweise positiv. Germanwatch sagt, immerhin sei US-Präsident Donald Trump damit gescheitert, Länder wie Saubi-Arabien, Brasilien oder Russland in eine "Anti-Klimaschutz-Allianz" zu holen. Andererseits hätten die G20 keine klaren Aussagen gemacht, wie sich die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzen lässt.