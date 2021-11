Zu Sankt Martin, im Advent und an den Weihnachtsfeiertagen bieten viele Gaststätten wieder Gänsebraten an.

Das Fleisch dafür kommt fast immer aus dem Ausland - und zwar aus Polen oder Ungarn. Im letzten Jahr kamen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus diesen Ländern 97 Prozent aller Gänsefleisch-Importe - und zwar knapp 17.000 Tonnen. Das ist die siebenfache Menge an Gänsen, die in Deutschland selbst gemästet werden.

Allerdings ist den Daten zufolge die Nachfrage zuletzt etwas gesunken - wegen Corona und wegen einer Geflügelpest. Sie hatte insbesondere die Mast in Ungarn eingeschränkt.

Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert, dass in der Statistik die Gänse nicht als Individuen benannt werden, sondern in Tonnen angegeben werden. Peta kritisiert auch eine katastrophale Haltung - selbst unter ökologischen Richtlinien würden die Tiere auf zu wenig Platz, meist ohne offene Wasserflächen gehalten und nach rund acht Monaten getötet werden - in der Natur werden die sozialen Tiere bis zu 20 Jahre alt.