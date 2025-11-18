Unsere Galaxis hat so viele Sterne, dass selbst Computer daran scheitern, sie alle abzubilden.

Einem internationalen Forschungsteam ist es gelungen, die Milchstraße so gut wie nie zuvor zu simulieren – mit rund 100 Milliarden Sternen. Vorher hatte es nur für einen Bruchteil der Menge abbilden können. Da war es immer nur gelungen, Haufen aus mindestens 100 Sternen zu einem zusammenzufassen: Bisher hatten die genauesten Milchstraßenmodelle deshalb nur 1 Milliarde Sterne.

Der Ansatz des Teams im Fachmagazin PNAS läuft über KI. Die hilft, die Folgen von Sternenexplosionen zu simulieren. Denn das Modell soll darstellen, wie sich die Milchstraße über die Jahrmillionen verändert hat.

Damit sind zwar weiterhin nicht alle Sterne der Galaxis erfasst. Aber die Forschenden haben ein KI-Modell, das das grundsätzlich möglich machen könnte – und vielleicht auch bei der Klima-, Wetter- oder Ozeanforschung helfen könnte.