Erfolg durch geschickte Psychologie

Trotz Drachen, Hexen und Untoten - Game of Thrones ist unserem Leben gar nicht so unähnlich.

Das besagt eine Studie von fünf Unis in Großbritannien und Irland. Dafür haben sich die Forschenden zum Beispiel die sozialen Kontakte in der Geschichte angeschaut - mithilfe einer Netzwerkanalyse der Charaktere. Basis war aber nicht die Fernsehserie, sondern die Buchvorlage. Ergebnis: Mit Namen tauchen dort zwar mehr als 2000 Figuren auf - pro Kapitel wird das aber auf ein erträgliches Maß reduziert. Selbst die Hauptfiguren kommen dann nur noch auf rund 150 Kontakte - so viele Beziehungen können wir selbst laut einer Theorie maximal unterhalten.

Im Fachblatt PNAS schreibt das Team auch über die Besonderheit von Game of Thrones, dass auch mal Hauptfiguren unerwartet sterben. Solche Ereignisse seien aber plötzlich gar nicht mehr so zufällig, wenn man sie in die richtige zeitliche Reihenfolge bringt. Nur in der Erzählung seien sie an besonders überraschenden Stellen eingebaut.

Ein bekannter Psychologe, der auch an der Studie beteiligt war, erklärt dazu: Gute Schriftsteller bewegen sich ganz bewusst innerhalb der psychologischen Grenzen des Menschen.