Im ersten Halbjahr 2019 stieg er laut dem Branchenverband game auf rund 2,8 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem durch Gebühren für Online-Spiele und In-Game-Käufe fließt viel Geld in die Kassen.

Allerdings kommen inzwischen deutlich weniger der erfolgreichen Spiele aus Deutschland. Laut game liegt der Anteil bei 4,3 Prozent - Tendenz sinkend. Der Verband fordert langfristige staatliche Förderung für Spieleentwickler. In anderen Ländern gebe es die, deshalb sei es beispielsweise in Frankreich bis zu 30 Prozent billiger, ein gutes Game zu entwickeln. In diesem Jahr will der Bund die Branche mit 50 Millionen Euro fördern, für nächstes Jahr sind keine Gelder geplant.