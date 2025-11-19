Die Spieleplattform Roblox ist bei Kindern und Jugendlichen weltweit beliebt - dem Betreiber wird aber schon länger vorgeworfen, seine jungen Nutzerinnen und Nutzer nicht ausreichend zu schützen.

Immer wieder sprechen Erwachsene über die Chatfunktion von Roblox Kinder an, getarnt als Gleichaltrige. Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Wer den Chat nutzen will, muss sein Alter verifizieren lassen.

Nutzer müssen dann ein Live-Foto oder -Video von sich machen - eine KI-gestützte Software schätzt dann das Alter. Alternativ kann auch ein Ausweisdokument hochgeladen werden. Die Daten werden laut Roblox anschließend direkt gelöscht. Außerdem gibt es noch Regeln dazu, welche Altersgruppen miteinander chatten dürfen.

Nächsten Monat soll die Altersverfikation an den Start gehen - erstmal in Australien, den Niederlanden und Neuseeland. Ab dem neuen Jahr dann weltweit.

Laut Roblox waren letztes Jahr im Schnitt mehr als 80 Millionen Spieler täglich auf der Plattform unterwegs - rund 40 Prozent davon waren unter 13 Jahre alt.

Mehr Infos gibt's bei der BBC.