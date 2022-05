Unter Gamern sind Anglizismen an der Tagesordnung - und für Außenstehende oft kaum zu verstehen.

Den "Cheater" kann man sich vielleicht noch erschließen, beim "Farmen" wird's schon schwieriger und ein "Nerf" dürfte auch vielen Gelegenheitsspielerinnen und -spielern nichts mehr sagen.

In Frankreich versuchen staatliche Sprachbewahrer jetzt, auch im Videospielbereich etwas mehr französisch unterzubringen. So sollen Behörden in Zukunft nicht mehr "streamer", "cloud gaming" oder "esports" sagen.

Spiele in der Wolke statt Cloud Gaming

Stattdessen wird ziemlich wörtlich übersetzt - etwa in "joueur-animateur en direct", "jeu video en nuage" oder "jeu vidéo de competition". Die Begriffe sind jetzt ins offizielle Wörterbuch des französchen Kulturministeriums aufgenommen worden und damit für Behörden verbindlich.

Inzwischen berichtet darüber auch der britische Guardian. Er weist darauf hin, dass Frankreich schon länger gegen eine befürchtete "Entwertung" der eigenen Sprache durch das Englische ankämpfe.