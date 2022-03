Für Astronomie-Fachleute war es praktisch ein Monat lang Kino.

Unter anderem Forschende des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg haben eine Sternenexplosion so genau verfolgen können, wie noch nie zuvor. Sie beobachteten über einen Monat lang den Ausbruch hochenergetischer Gammastrahlung in einem Sternensystem, 7500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Astronomen werteten Teleskop- und Satellitendaten aus, die Explosion soll aber im August letzten Jahres auch mit bloßem Auge erkennbar gewesen sein.

In dem Sternensystem RS Ophiuchi sind schon mehrere Male Explosionen beobachtet worden. Dort lädt sich ein ausgebrannter Stern, ein weißer Zwerg, an einem anderen Stern immer wieder mit Energie auf. In der Folge konnten Forschende dort schon mehrmals eine Nova beobachten – eine riesige Explosion, die der Stern aber im Gegensatz zu einer Supernova überlebt.