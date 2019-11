Jetzt melden gleich zwei Wissenschafts-Teams, dass sie mit Spezialteleskopen des Max-Planck-Instituts das Nachleuchten von Gammastrahlenblitzen erfasst haben: einmal auf der Kanareninsel La Palma und einmal in Namibia. Die Gamma-Ray-Bursts hatten demnach rund 100 Milliarden Mal so viel Energie wie sichtbares Licht.

Laut dem Bericht im Fachjournal Nature war einer der Blitze mehr als vier Milliarden Jahre zu uns unterwegs - also rund ein Drittel des Alters des Universums - der andere sogar vor sechs Milliarden Jahren.

Als Ursache der Gammastrahlen-Blitze vermutet die Wissenschaft kollidierende Neutronensterne oder Supernova-Explosionen, also zum Beispiel Sonnen, die zu einem schwarzen Loch kollabieren. Die Gammablitze gelten als die stärksten bekannten Explosionen im Universum. Sie setzen in wenigen Sekunden mehr Energie frei als unsere Sonne in ihrer gesamten Lebensdauer.