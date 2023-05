Geheimrat Oldenburg, McIntosh, Jazz oder Herbstrenette - Apfelsorten haben die seltsamsten Namen.

Es gibt auf Obstwiesen Unmengen an alten Sorten, eine Vielfalt, die sich im Supermarkt eher nicht wiederfindet. Und diese Sorten-Vielfalt, die sollte erhalten bleiben. Das fordern Fachleute zum heutigen "Internationalen Tag der biologischen Vielfalt“. Das gilt nicht nur für Äpfel, sondern auch für anderes Obst, Gemüse, Getreide.

Wichtig für die Ernährungssicherheit

Der Dachverband für Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt sagt, die Vielfalt ist wichtig für die Nahrungsmittelsicherheit. Denn wenn Saatgut auf Höfen und in Gärten vermehrt wird, dann passen sich die Sorten an die Bedingungen vor Ort an. Standard-Saatgut der Industrie biete das nicht.

Der Verband fordert deshalb die Politik auf, bürokratische Vorschriften bei Saatgut abzubauen und Sortenviefalt finanziell zu fördern.