Gartenschläfer - das sind kleine Nagetiere, die tatsächlich viel schlafen: In Mitteleuropa dauert ihr Winterschlaf von Oktober bis April.

Allerdings wachen sie zwischendurch immer mal wieder auf - dieses Aufwachen und Warmwerden kostet Energie. Das kann für Gartenschläfer-Jungtiere gefährlich werden, die sich vor dem Winter noch nicht so viel Reserven anfressen konnten. Dabei helfen sie sich mit einem sozialen Trick: Indem sie sich an ein anderes Jungtier kuscheln, reduzieren sie durch die geteilte Körperwärme den Energieverbrauch beim Wachwerden. Ein Forschungsteam schreibt in einem Fachjournal, dass das Kuscheln den Wärmebedarf um zwei Drittel reduziert - und auch den Gewichtsverlust. Dabei wechseln sich die Gartenschläfer offenbar über den kompletten Winter in der Gruppe ab: Jedes Tier wacht mal als erstes auf und startet so die Weitergabe von Körperwärme.