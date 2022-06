Ganz vorn im Rennen waren auch das Eichhörnchen und der Schmetterling Tagpfauenauge mit dabei, aber die Blauschwarze Holzbiene hat es geschafft.

Sie ist bei einer Onlineabstimmung von mehreren tausend Menschen zum Gartentier des Jahres gewählt worden. Nach Angaben der zuständigen Heinz Sielmann Stiftung ist die Holzbiene die größte Wildbiene in Deutschland und zweieinhalb Zentimeter lang. Ihr Körper ist tiefschwarz gefärbt. Im Sonnenlicht schimmern Flügel und Körper bläulich. Durch das wärmer werdende Klima breitet sie sich inzwischen auch in Norddeutschland aus.

Artenvielfalt nimmt ab - Kleingärtner können helfen

Die Stiftung will mit dem Gartentier des Jahres auf den Rückgang der Artenvielfalt aufmerksam machen. Gleichzeitig will sie aufzeigen, das Privatpersonen in ihren Gärten viel für die biologische Vielfalt tun können. Laut Stiftung haben 37 Millionen Menschen in Deutschland einen Garten. Mit einer naturnahen Gestaltung und dem Verzicht auf Herbizide und Insektizide ließen sich zahlreiche Lebewesen anlocken.