Und zwar mit selbst gebastelten Geschenken für das bevorstehende orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar. Darunter Weihnachtsmann-Puppen und Spielzeug-Weihnachtsbäume.

Nachfrage aus Betlehem und Italien

Die Nachfrage ist offenbar groß. Nicht nur in Gaza, sondern auch in Bethlehem und Italien. Nach Angaben einer Sprecherin des Vereins mit Namen Zaina will man so Respekt vor den Religionen zeigen und den Frauen das Arbeiten ermöglichen.

Die rund 20 Musliminnen bekommen nicht nur eine Ausbildung zur Tischlerin oder Schneiderin, sondern auch die Möglichkeit, überhaupt das Haus zu verlassen, was Frauen im Gaza-Streifen offiziell aus Sicherheitsgründen sonst selten erlaubt ist.

Ausbildung zur Schneiderin

Gaza wird von der islamistischen Hamas-Bewegung geführt, die vom Westen und dem benachbarten Israel als terroristische Gruppe bezeichnet wird. Zwar sind die meisten der zwei Millionen Einwohner Muslime. Etwa 1.000 meist griechisch-orthodoxe Christen aber feiern Anfang Januar auch Weihnachten.