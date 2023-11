Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Der Hintergrund: Das berühmte Gericht ist Ende November in China immer ein brisantes Thema. Der Tod des ältesten Sohns des ersten Staatspräsidenten Mao Zedong wird nämlich in Verbindung mit gebratenem Reis gebracht. Mao Anying wurde am 25. November 1950 im Koreakrieg bei einem Luftangriff des US-Militärs getötet. Bis heute halten sich hartnäckige Gerüchte, dass er den Angriff verursacht haben soll - er soll unter freiem Himmel Reis gebraten haben, dadurch soll das Militärlager aufgeflogen sein.



Die chinesische Regierung kämpft gegen das Gerücht an, deswegen ist Gebratener Reis als öffentliches Thema jedes Jahr um den Todestag von Mao Anying verpöhnt.