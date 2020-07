Die Geburt ist für Mütter bei Säugetieren in den meisten Fällen schmerzhaft.

Das gilt vor allem für Menschenmütter, unter anderem weil der Kopf von Menschenkindern verhältnismäßig groß ist. Viele werdende Mütter entscheiden sich deswegen bei der Geburt für Schmerzmittel oder eine Form von lokaler Betäubung, wenn sie die Wahl haben. Doch es gibt auch Frauen, die das offenbar nicht brauchen.

Ein britisches Forschungsteam wollte wissen, ob es dafür möglicherweise eine genetische Ursache gibt und wurde fündig.

Es hat Mütter angeschrieben, die in einer von acht britischen Entbindungsstationen ihr Kind bekommen hatten. Am Ende haben sie knapp 40 Frauen näher untersucht, die ohne Schmerzmittel ihr erstes Kind entbunden haben.

Ergebnis: Im Vergleich zu anderen Müttern gleichen Alters, die Schmerzlinderung in Anspruch genommen haben, reagierten diese Frauen bei Versuchen weniger empfindlich auf Schmerzen, Hitze, Kälte oder Druck. Die genetische Untersuchung zeigte, dass von diesen Frauen mehr eine seltene Variante eines bestimmten Gens namens KCNG4 in sich trugen. Das ist ein Bauplan für ein Protein, das Nervensignale mitsteuern kann und so offenbar das Schmerzempfinden verringert.

Geschätzt trägt eine Frau von 100 diese Genvariante in sich. Seine Ergebnisse hat das Team im Fachmagazin Cell Reports veröffentlicht. Die Erkenntnisse könnten in Zukunft unter anderem helfen, neue Arten von Schmerzmitteln zu entwickeln.