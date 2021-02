Väter sind bei der Geburt ihrer Kinder in Deutschland im Schnitt drei Jahre älter als die Mütter.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Das Institut hat insgesamt 17 Länder ausgewertet. Die Zahlen zeigen: Bei Männern kommt der Nachwuchs im Schnitt deutlich später als bei Frauen. Bisher wurde das Alter von Vätern kaum ausgewertet und es ging nur um das Alter der Mütter.

Deutschland liegt mit den drei Jahren Altersunterschied etwa im Mittelfeld. In Japan sind die Väter nur zwei Jahre älter, in Italien dreieinhalb Jahre. Die Forschenden vermuten, dass das Alter sich immer dann annähert, wenn Frauen wirtschaftlich und sozial nicht so abhängig von Männern sind. In Ländern, in denen das der Fall ist, sind Männer oft deutlich älter als ihre Partnerinnen.