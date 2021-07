Unser Gehirn speichert offenbar mehr ab als gedacht.

Ein Psychologie-Team der Uni Bern hat festgestellt, dass unser Gedächtnis auch unbewusste Eindrücke festhält, und nicht nur bewusst Erlebtes. Für ihre Studie haben sie Experimente mit mehr als 300 Teilnehmenden durchgeführt. Die sollten sich Zeichentrickfilme anschauen, von einem Schiffswrack am Meeresgrund, in das Tiere hinein und wieder hinaus schwammen. Jedes einzelne Film-Bild war immer nur für wenige Millisekunden zu sehen. Je nach Experiment wurden mehr oder weniger starke Störbilder eingebaut, die das Gehirn am Weiterverarbeiten der Bilder hindern sollten. So konnten die Teilnehmenden die Bilder nur unbewusst in ihren Gedächtnissen abspeichern.

Danach wurde das Erinnerungsvermögen der Teilnehmenden geprüft. Dabei kam heraus, dass sie sich überraschend gut an Einzelheiten der Filme erinnern konnten. Erstaunt hat die Forschenden auch, dass die unbewussten Eindrücke offenbar nicht wieder vom Gedächtnis gelöscht wurden, anders als viele bewusste Erlebnisse.