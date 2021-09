Sich längere Telefonnummer merken, oder die eigene IBAN auswendig wissen - das ist für viele von uns schon problematisch.

Den 21-jährigen Italiener Andrea Muzii dürften solche Zahlenreihen aber eher langweilen. Denn er hat gerade die Deutschen Meisterschaften im Gedächtnissport gewonnen, und sich an die Spitze aller Gedächtnissportler weltweit gesetzt. In der Disziplin "Speed Numbers" zeigte der Italiener, dass er sich eine Zahl mit 630 Stellen in nur fünf Minuten einprägen konnte. Die Organisatoren des Wettbewerbs in Torgelow am See in Mecklenburg Vorpommern sprechen von einem Weltrekord.



Bei der "MemoryXL Open" müssen die Teilnehmer in einer Art Zehnkampf ihre außergewöhnliche Gedächtnisleistung beweisen. Dabei sollen sie sich Bilder und Wörter in bestimmten Reihenfolgen merken oder komplizierte Zahlenreihen wiedergeben.