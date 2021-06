Forschende der Universität California Davis haben Hinweise gefunden, dass Ohrwürmer auch Vorteile haben können. Zum Beispiel könnten sie unser Gedächtnis verbessern - ohne dass wir es merken.

Probanden konnten sich an Situationen, die mit einem Ohrwurm verknüpft waren, umso besser erinnern, je öfter sie den Song nachher im Kopf hatten. Dabei scheint es gar nicht nötig zu sein, sich jedesmal explizit an die verknüpfte Situation zu erinnern, wenn einem das Gehirn die Songzeile vorspielt. Die Teilnehmenden konnten sich so noch eine Woche später genauso gut an die Details der Situation erinnern, wie sie es Augenblicke später konnten.

Das Forschungsteam hofft, dass man mit diesem Wissen einmal Demenzkranken helfen kann, sich besser zu erinnern.