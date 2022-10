Bei alten Menschen lässt normalerweise irgendwann das Gedächtnis nach.

Aber es gibt auch sogenannte Super-Ager. Das sind Menschen, die noch mit über 80 die Merkfähigkeit von 20-Jährigen haben. Forschende aus den USA untersuchen schon länger, was die Gehirne der Super-Ager so besonders macht. Das Wissenschaftsportal New Scientist schreibt, dass es dazu jetzt neue Erkenntnise gibt. Das Forschungsteam hat demnach herausgefunden, dass bei den Super-Agern die Neuronen, also die Nervenzellen in einem Teil des Gehirns größer sind als bei anderen Menschen. Dieser Teil des Gehirns ist daran beteiligt, dass wir uns an Ereignisse erinnern.

Fünf bis zehn Prozent größere Neuronen

Die Forschenden haben sich die Gehirne von sechs verstorbenen Super-Agern angeschaut und sie mit denen von anderen Über-80-Jährigen und denen von 40-Jährigen verglichen. Es zeigte sich: Die Nervenzellen der Super-Ager waren etwa zehn Prozent größer als bei anderen Gleichaltrigen und fünf Prozent größer als bei den 40-Jährigen. Die Forschenden sagen, dass also möglicherweise die Größe der Nervenzellen für das gute Gedächtnis eine Rolle spielt.

Eine frühere Studie desselben Teams hatte schon gezeigt, dass bei Super-Agern Proteine, die für den Nährstofftransport der Nervenzellen wichtig sind, seltener verklumen.