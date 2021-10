Forschende aus den USA haben versucht, solche Gedanken festzuhalten. Dafür trainierten sie 78 Testpersonen darauf, ihre Gedanken live mitzusprechen. Die Testpersonen sollten dann 10 Minuten lang alleine in einem Raum ohne Zugriff auf Internet oder andere Ablenkungen sitzen, an nichts spezielles denken und einfach nur aussprechen, was ihnen durch den Kopf ging. So konnten die Forschenden nachvollziehen, wie sich Ketten von Gedanken entwickeln, wenn das Hirn machen kann, was es will.

Überwiegend positive Gedanken

Die meisten Testpersonen dachten positive Gedanken, die in Gegenwart oder Zukunft spielten. Es gab aber auch Testpersonen, die anfingen zu grübeln. Ihre Gedanken drehten sich immer wieder um das gleiche Thema, waren auf die Vergangenheit konzentriert und eher negativ. Solche Grübeleien sind unter anderem ein Anzeichen für Depressionen. Die Forschenden sagen, dass sie mit ihrer Studie nun besser verstehen, wie solche negativen Gedankenspiralen aussehen und wie sie entstehen.