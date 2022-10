Bundeskanzler Olaf Scholz und andere Politiker haben an den rechtsextremen Anschlag auf eine Synagoge in Halle vor drei Jahren erinnert.

Der Jahrestag ermahne uns, nie wegzuschauen, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Die Regierung gedenke der Opfer und bekräftige, Rechtsextremismus in jeder Form entschlossen zu bekämpfen.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein rechtsextremer, schwer bewaffneter Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem nahe gelegenen Imbiss. Auf seiner Flucht verletzte der Attentäter noch weitere Menschen.

Der deutsche Täter wurde 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.